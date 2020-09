Trump v debatě zmínil krajně pravicovou skupinu, její členové to oslavují

Uskupení, které organizace Liga proti hanobení (ADL) označuje jako násilné tvrdé jádro vyznavačů ideologie bělošské nadřazenosti, také Trumpovi slíbilo svou věrnost, informoval zpravodajský server televize NBC. Trumpův demokratický sok Joe Biden skupinu odsoudil a vyzval ji k zastavení činnosti. Dnes už Trump vyjádřil vůči skupině odstup.

Jedním z nejkontroverznějších momentů úterní konfliktní debaty byl okamžik, kdy moderátor Chris Wallace vyzval Trumpa, ab odsoudil často ozbrojené krajně pravicové zastánce ideologie bělošské nadřazenosti, kteří se v poslední době několikrát dostali do střetů s účastníky protestů proti rasismu a policejní brutalitě v některých amerických městech.

"Jsem ochoten udělat cokoli. Chci, aby zavládl mír," řekl Trump. Moderátor následně naznačil, že by prezident mohl odsoudit činnost právě skupiny Proud Boys, která je spojována s několika nedávnými násilnými incidenty při protestech ve městě Portland. "Proud boys - ustupte stranou a buďte připraveni," řekl nakonec Trump. "Ale něco vám řeknu, někdo by měl něco udělat s Antifou...protože toto není pravicový problém, ale levicový," dodal.

Účet Proud Boys na sociální síti Telegram pak podle NBC přijal prezidentova slova jako rozkaz. "Ustupujeme stranou a budeme připraveni, pane," napsali provozovatelé profilu. "Prezident Trump řekl Proud Boys, aby byli připraveni, protože se někdo musí vypořádat s Antifou... Tak tedy pane! Jsme připraveni!!" napsal pak na sociální síti jeden z organizátorů skupiny Joe Biggs. Další příslušníci Proud Boys na Telegramu pak prezidentova slova vykládali jako vyslovení tiché podpory, podle jiných po debatě skokově vzrostl počet žádostí o členství ve skupině.

Odbornice na extremismus Megan Squirová z Elonské univerzity v Severní Karolíně je názoru, že Trump svým výrokem splnil skupině její dlouholetý sen. "Říci, že jim tím dodal energii, by bylo málo," prohlásila Sguirová. "Jejich snem je bojovat s antifou za jeho obranu, a on je nyní zřejmě právě o to požádal," dodala.

Trump se při dnešním vystoupení v Bílém domě snažil od skupiny a svých předchozích výroků distancovat. "Nevím, kdo to jsou Proud Boys," řekl. "Jediná věc, kterou mohu říci, je, že se musí stáhnout a nechat dělat policii svou práci," dodal prezident.

Demokrat Biden příspěvky Biggse a dalších členů Proud Boys sdílel na twitteru s poznámkou "toto je Trumpova Amerika". Na dnešním vystoupení ve státu Ohio také skupinu znovu odsoudil a vyzval ji k zastavení jejich činnosti.

Americké bezpečnostní úřady v poslední době varují před možností extremisticky motivovaného násilí, které by podle nich mohlo doprovázet průběh voleb nebo období po nich. Trump totiž opakovaně odmítá jasně říci, zda se v případě volební prohry pokojně vzdá moci. Odůvodňuje to nepodloženým tvrzením, že kvůli rozmachu poštovního hlasování způsobeném pandemií covidu-19 budou volby na mnoha místech zfalšované.

Podle řady odborníků by tak po volbách mohly vypuknout vleklé právní bitvy a zavládnout období nejistoty doprovázené demonstracemi a s nimi spojenými násilnými střety.

Biden dnes znovu prohlásil, že Trump v případě prohry bude muset Bílý dům opustit. "Prezident odstoupí. Americký lid to jinak nedovolí. Žádný úřad by nedovolil, aby se tak nestalo," řekl bývalý viceprezident.