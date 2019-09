Trump v nesnázích? Přepis rozhovoru prozradil, o čem hovořil se Zelenským

Trump v úterý oznámil, že zveřejní celý neredigovaný přepis hovoru z 25. července. Dnes Bílý dům ale vydal jen pětistránkové shrnutí telefonátu. Rozhovor mezi Zelenským a Trumpem je podle AP jen jednou z částí stížnosti nejmenovaného oznamovatele z poloviny srpna. Tento stěžovatel podle agentury Reuters pochází z řad americké špionážní komunity a se svými poznatky se svěřil generální inspekci tajných služeb. Ministerstvo spravedlnosti pak ale další procedury zablokovalo.

Kauza kolem telefonátu je ovšem zároveň klíčovým důvodem úterního rozhodnutí demokratické šéfky Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové zahájit proces přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, vůči prezidentu Trumpovi. Podle dnešních zpráv amerických médií bude autor stížnosti k dispozici vyšetřovatelům z Kongresu.

Trump podle přepisu v rozhovoru ukrajinskému prezidentovi řekl: "Biden všude chodil a chlubil se, že zastavil vyšetřování, tak jestli se na to můžete podívat... mně to zní příšerně". Americký prezident se takto zmínil o nepodloženém obvinění, že se Biden snažil vměšovat do činnosti ukrajinského prokurátora, který vyšetřoval aktivity jeho syna Huntera. "Můžeme tu říct hodně o Bidenovu synovi, že Biden zastavil stíhání, hodně lidí se o tom chce dozvědět, takže cokoliv byste mohl udělat s ministrem spravedlnosti, by bylo skvělé," řekl americký prezident.

Hunter Biden byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec druhým mužem ve vládě prezidenta Baracka Obamy. Joe Biden potvrdil, že v roce 2016 pod pohrůžkou zablokování půjček naléhal na tehdejší ukrajinskou vládu, aby odvolala generálního prokurátora Viktora Šokina.

Ten byl totiž dlouhou dobu kritizovaný za váhavý boj s všudypřítomnou korupcí a nakonec byl skutečně odvolán. Šokinovi podřízení přitom v té době prošetřovali podezřelé obchodní aktivity Bidena juniora na Ukrajině.

Trump už dříve potvrdil, že několik dní před telefonátem nařídil zmrazit 400 milionů dolarů na pomoc Ukrajině. Prezident však tvrdí, že neudělal nic špatného.