Trump v rozhovoru podle tisku ukázal nepochopení rozsahu pandemie v USA

Trump v interview například také vznesl pochyby ohledně způsobu úmrtí finančníka Jeffreyho Epsteina a odmítl uznat zásluhy bojovníka za občanská práva a nedávno zesnulého kongresmana Johna Lewise.

Trump v poslední době poskytoval jen málo rozhovorů a pouze vzácně se setkal tváří v tvář s novinářem, který nepracuje pro jemu názorově nakloněné médium. Na rozhovor natočený 28. června a zveřejněný v pondělí proto podle listu The Washington Post (WP) přišel zdánlivě připravený a vybavený vlastními grafy o stavu pandemie. I přesto však podle listu odpovídal neohrabaně a nedokázal přesvědčivě doložit svoje tvrzení, že je ve Spojených státech dobrá epidemická situace.

Trump se v rozhovoru pyšnil tím, že si Spojené státy vedou co do relativního počtu zemřelých v souvislosti s covidem-19 lépe než Evropa a zbytek světa. Krátce nato však vyšlo najevo, že si USA stojí nejlépe v počtu zemřelých na počet provedených testů. Swan prezidenta upozornil, že jsou na tom USA výrazně hůře než jiné vyspělé země jako Jižní Korea či Německo, pokud se srovnává počet úmrtí na počet obyvatel státu, což je obecněji uváděná statistika.

"To nemůžete," řekl Trump. Na otázku, proč by takové srovnání nemohl dělat, prezident odpověděl, že se musí řídit počtem zemřelých vůči celkovému počtu provedených testů. "Je to rozhodně relevantní statistický údaj, říci, že USA mají populaci X a X procent té populace zemřelo..." pokračoval Swan. "Ne, musíte se řídit počtem případů," odvětil Trump. Podle WP je totiž tato statistika jediná, podle níž si USA vedou dobře ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi.

Trump rovněž zopakoval svůj často vyvracený argument, že vysoký počet nakažených v USA je způsoben vysokým počtem provedených testů, a prohlásil, že testů je možné provádět i příliš mnoho. "Kdo to říká?" zeptal se Swan. "Jen si přečtěte příručky, přečtěte si ty knihy," odpověděl Trump, aniž k tomu poskytl bližší informace.

List The Guardian označil prezidenta za značně nejistého také v dalších tématech rozhovoru, když Trump například potvrdil, že při nedávném telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nezmínil dosud nepotvrzené zprávy amerických tajných služeb, že Moskva slíbila odměny povstalcům za útoky na vojáky USA a dalších západních zemí v Afghánistánu. Argumentoval přitom tím, že Američané rovněž dávali Afgháncům zbraně, když bojovali proti vojskům Sovětského svazu v 80. letech minulého století.

Trump rovněž několikrát vznesl pochyby o tom, jakým způsobem zemřel finančník Jeffrey Epstein, který čelil podezřením ze sexuálních deliktů. Toho nalezli loni oběšeného v cele a ministr spravedlnosti William Barr následně prohlásil, že se nade vší pochybnost jednalo o sebevraždu. Na internetu však kvůli napojení Epsteina na významné politické osobnosti kolují konspirační teorie, podle nichž byl zavražděn. "Lidé se stále snaží přijít na to, jak zemřel. Byla to sebevražda, nebo byl zabit?" řekl v rozhovoru Trump a tuto myšlenku ještě zopakoval.

Deník The New York Times se soustředil na tu část interview, v níž Trump nechtěl uznat zásluhy nedávno zemřelé ikony boje za občanská práva v USA Johna Lewise. Tomu se po jeho smrti dostalo nejvyšších poct a jeho pohřbu se zúčastnili tři bývalí američtí prezidenti, Trump však na obřadu chyběl.

"Vlastně jsem se s Johnem Lewisem nikdy nesetkal," řekl prezident. "Nepřišel na mou inauguraci. Nepřišel na moje poselství o stavu Unie a to je OK. Je to jeho právo," dodal. Po otázce ohledně Lewisových zásluh na hnutí za občanská práva, které vedlo k ukončení rasové segregace v USA, prezident hovořil o tom, co považuje za svoje vlastní úspěchy. "Znovu, nikdo neudělal pro černochy v Americe víc než já. Měl přijít. Myslím, že udělal velkou chybu," řekl Trump s odkazem na Lewisovu nepřítomnost na jeho inauguraci. Černošský zákonodárce tehdy svou neúčast odůvodňoval tím, že Trumpovi ke zvolení napomohl vliv Ruska.