Trump vyzval Američany ke klidu, koronavirus nakonec zmizí

"Koronavirus odejde," prohlásil Trump po jednání s republikánskými zákonodárci, se kterými v Kongresu jednal o postupu proti nákaze. Novinářům prezident řekl, že testy dosud neabsolvoval a že se cítí výborně.

"Je to něco, co bych podstoupil, ale mluvil jsem o tom s lékařem Bílého domu, což je úžasný a talentovaný člověk. Ten řekl, že k tomu nevidí důvod," řekl Trump novinářům na dotaz, zda byl testován. "Cítím se mimořádně dobře. Cítím se velmi dobře," dodal.

Podrobnosti o plánu, který má podpořit hospodářství trpící opatřeními proti koronaviru, Trump neřekl. Uvedl jen, že jednání s republikány o ekonomických opatřeních bylo skvělé.

Podle informací Reuters Trump republikánským zákonodárcům prezident řekl, že součástí podpůrného plánu mohou být úlevy v daňovém zatížení mezd. Tyto úlevy by mohly být dočasné do konce roku, nebo trvalé. CNN předpokládá, že by se snížila výše odvodu na sociální pojištění. Zaměstnanci aktuálně z příjmů odvádějí na sociální pojistku 6,2 procenta a na systém zdravotního zabezpečení Medicare 1,45 procenta.

Šéf CDC Robert Redfield dnes řekl, že veřejné zdravotnické laboratoře dosud provedly 4856 testů. Informace o počtu rozborů v soukromých a klinických laboratoří ale neuvedl.

CDC eviduje 647 případů infekce, ale propočet NYT vychází z takřka 800 případů. Deník do své databáze zahrnuje vedle údajů CDC i oznámení, které činí jednotlivé státy a místní samosprávy, případně soukromé laboratoře. List také napsal, že od soboty úřady hlásí každý den přes sto nových případů.

Infekce, která se původně soustředila především na západním pobřeží, se nyní rychle šíří i na atlantickém pobřeží USA. Více než stovku nakažených hlásí státy Washington, Kalifornie a New York. Koronavirus se dosud rozšířil do 36 států USA, která přijímají protiopatření včetně lokálních karantén či rušení výuky.

Řada států USA rovněž vyhlásila kvůli koronaviru stav nouze, což je opatření, které samosprávám otevírá cestu ke krizovým federálním fondům.

K preventivním omezením přistoupilo i ministerstvo obrany, které pro jednání či tiskové konference zavedlo takzvaný sociální odstup. Tento termín Pentagon vysvětlil jako opatření, kdy se část konferencí a debat bude odehrávat telefonicky či přes internet. Při osobních setkáních pak budou účastníci udržovat větší vzájemný odstup a větší akce, které se běžně konají v jednom sále, budou přesunuty do vícero oddělených prostor.