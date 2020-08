Trump zváží udělení milosti Edwardovi Snowdenovi

"Začnu se tím zabývat," řekl Trump v odpovědi na otázku, zda uvažuje o milosti pro Snowdena. Dotaz novináři položili v reakci na rozhovor, který prezident poskytl listu New York Post. V něm řekl, že si "spousta lidí myslí", že se Spojené státy ke Snowdenovi nechovají "férově".

Americká společnost je podle prezidenta v názoru na Snowdena rozdělená. "Mnozí si myslí, že bychom se k němu měli chovat jinak. Jiní lidé si myslí, že udělal opravdu zlé věci," řekl.

Dlouholetý spolupracovník americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) a Ústřední zpravodajské služby (CIA) před sedmi lety zveřejnil množství utajovaných informací, které odhalily značný rozsah americké elektronické a telefonní špionáže. Podle serveru WikiLeaks byli terčem odposlechů NSA i evropští státníci včetně německé kancléřky Angely Merkelové.

ObamaCare is a disaster and Snowden is a spy who should be executed-but if it and he could reveal Obama's records,I might become a major fan