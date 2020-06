Trumpova rodina neuspěla u soudu. Šokující kniha prezidentovy neteře může vyjít

Soudce Judge Kelly řekl, že nemá pravomoc se k případu vyjádřit, informovala agentura AP.

Mary Trumpová je dcerou prezidentova již zesnulého staršího bratra Freda Trumpa juniora. Kniha nese název "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě). Podle internetového popisku dílo odhaluje "traumata, ničivé vztahy a tragickou kombinaci zanedbávání a zneužívání" v Trumpově rodině.

Trump mocked father as he started succumbing to Alzheimer's



He "dismissed and derided" his own father...



When Fred Trump Sr. died, #MaryTrump and her brother got into a legal battle with the president and two of his siblings over their inheritance#MOG

