Trumpovská média se zalekla žalob, krotí nepodložená tvrzení o "ukradených volbách"

Trumpovým spojencům pohrozily právními kroky, načež televize Fox a Newsmax odvysílaly prohlášení se zcela opačným vyzněním oproti dříve odvysílaným tvrzením.

Série pozoruhodných korekcí začala v pátek večer na stanici Fox Business. "Existuje mnoho názorů na integritu voleb, nesrovnalosti s korespondenčním hlasováním, volební přístroje a hlasovací software. Jednou ze společností je Smartmatic," zahájil daný úsek svého pořadu moderátor Lou Dobbs.

Následovala asi dvou a půl minutová nahrávka, v níž expert na volební infrastrukturu Eddie Perez zodpovídá několik otázek týkajících se obou výše zmíněných firem. "Nejsem si vědom žádné přímé vazby mezi Georgem Sorosem a Smartmatic," řekl mimo jiné. Také vzkázal, že neviděl žádné důkazy o tom, že by byl software od tohoto výrobce použitý k "mazání, změnám a úpravám čehokoli souvisejícího se sčítáním hlasů".

Stejný segment pak odvysílaly pořady moderátorek Marie Bartiromové a Jeanine Pirrové na stanici Fox News, informovala agentura AP. Podle dThe New York Times (NYT) v pořadech uvedených tří komentátorů zaznívaly na dané téma nejsenzačnější výroky z úst právníků prezidentova volebního štábu Rudyho Giulianiho a Sidney Powellové. Celkem údajně na Fox News a Fox Business zazněly stovky zmínek o Smartmatic a Dominion Voting Systems.

Obě firmy jsou od voleb v centru jednoho z konspiračních narativů, které se šíří na některých televizních stanicích a na sociálních sítích. Objevila se tvrzení o jejich údajných vazbách na venezuelskou vládu či ultralevicové hnutí Antifa a nepodložené spekulace o mazání či obracení hlasů prostřednictvím "algoritmů" a "zadních vrátek". Fakta ovšem teorie o takovémto spiknutí nepodporují a americké úřady pro ně nenašly žádné důkazy. Smartmatic se podle všeho nedávných voleb účastnil pouze coby podpora pro činitele v okrese Los Angeles County, Dominion Voting Systems jakékoli zásahy do sčítání hlasů odmítl jako něco nemožného.

Při pokračování vlny obvinění firmy přešly k razantnějším krokům a jejich zástupci avizovali právní kroky proti televizím Fox, Newsmax a One America News (OAN), jakož i proti Powellové a Trumpovu volebnímu štábu. Powellová se podle AP k věci ihned nevyjádřila, stejně jako OAN, Fox po odvysílání popsané nahrávky záležitost dál nekomentovala.

Stanice Newsmax, která dezinformacím dává větší prostor než Fox, ovšem zachází ještě o něco dál než tradičnější značka na scéně konzervativních médií. V pondělí moderátoři televize založené v roce 2014 prezentovali prohlášení vyvracející dříve odvysílaná tvrzení, vyjádření také Newsmax zveřejnil na svém webu s titulkem "fakta o Dominion, Smartmatic, která byste měli znát".

This is quite a “clarification”: “No evidence has been offered that Dominion or Smartmatic used software or reprogrammed software that manipulated votes in the 2020 election.” https://t.co/VCa7cqiDQl