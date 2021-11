Úřady v USA definitivně schválily vakcínu od Pfizeru pro děti od pěti do 11 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zhruba 28 milionů dětí ve věku od pěti do 11 let má nyní ve Spojených státech nárok na vakcínu proti covidu-19 od společností Pfizer a BioNTech. Zelenou dala očkovací látce pro tuto věkovou skupinu ředitelka tamního Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenská jen pár hodin poté, co ji doporučila poradní komise orgánu, napsala dnes agentura AP.