USA a Írán si vzájemně vyměnily vězně

Americký prezident Donald Trump v prohlášení uvedl, že se student Princetonské univerzity Wang, který byl zadržen v roce 2016, nyní vrací do USA. Stejně tak se na cestu domů vydal i Solejmání. Výměnu pomohlo dojednat Švýcarsko. Íránská agentura IRNA informovala, že íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf přivítal propuštěného vědce v Curychu, kde se podle všeho výměna vězňů uskutečnila. Solejmání by měl odjet zpátky do Íránu v nadcházejících hodinách.

V prohlášení, které zveřejnil Bílý dům, Trump propuštění Masúda Solejmáního nezmínil. Poděkoval nicméně švýcarské vládě za pomoc při vyjednávání o Wangově propuštění. "Propuštění Američanů držených v zajetí je pro mou administrativu velmi důležité a budeme dělat vše pro to, abychom dostali domů všechny naše občany neprávem držené v cizině," uvedl Trump.

Později Trump na twitteru poděkoval Íránu za "velmi čestné vyjednávání". Výměna vězňů podle něj dokazuje, že se spolu Spojené státy a Írán "mohou dohodnout".

Švýcarské vládě poděkoval i íránský ministr Zaríf. "Jsem rád, že se profesor Masúd Solejmání a pan Xiyue Wang brzy setkají se svými rodinami. Děkuji všem, kdo se na tom podíleli, zejména švýcarské vládě," napsal šéf íránské diplomacie na twitteru.

Íránského vědce do Švýcarska doprovodil americký zmocněnec pro Írán Brian Hook. Domů se pak bude vracet s Wangem, citovala agentura AP nejmenované americké představitele. Hook a Wang ale nejprve zamířili na vojenskou kliniku v Landstuhlu poblíž letecké základny Ramstein v Německu, kde lékaři propuštěného Američana prohlédnou.

Xiyue Wang byl v Íránu odsouzen na deset let kvůli tomu, že se podle obvinění do země "infiltroval" a posílal do ciziny tajné materiály. Jeho rodina i Princetonská univerzita to ale odmítly. Podle univerzity byl Američan zadržen, když v Íránu prováděl výzkum ohledně dynastie Kadžárovců kvůli svému doktorátu. Wangova manželka nyní zveřejnila prohlášení, ve kterém uvedla, že jejich "rodina bude zase kompletní". "Náš syn i já jsme na tento den čekali tři dlouhé roky a je až těžké vyjádřit slovy, jak moc jsme nadšení z toho, že se s Xiyuem opět shledáme," dodala manželka.

Švýcarsko zastupuje americké zájmy v Íránu. USA a Írán přerušily diplomatické vztahy po íránské islámské revoluci v roce 1979 a dosud je neobnovily.

Jak poznamenala agentura AP, výměna vězňů je velmi překvapivá zejména kvůli současnému zhoršení vztahů mezi oběma zeměmi. Mezi Spojenými státy a Íránem panuje napětí hlavně kvůli americkým protiíránským sankcím, které Washington zavedl poté, co Trump loni odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Vztahy mezi oběma státy se ještě více vyostřily po zářijových útocích na dvě saúdskoarabská ropná zařízení. Z útoků, ke kterým se přihlásili Íránem podporovaní šíitští povstalci v Jemenu, Washington a Rijád viní Teherán. Ten to však odmítá.