USA evidují nejvyšší denní počet nakažených za dva měsíce

Deset z celkem 50 amerických států ohlásilo v pátek dosud nejvyšší jednodenní nárůst počtu infekcí od začátku pandemie. Za říjen tak svoje rekordy překonalo již celkem 19 států USA.

Státy Wisconsin s necelými šesti miliony a Illinois s 12,6 milionu obyvatel pak zaznamenaly již druhý den za sebou přes 3000 nových případů, což je situace, jež nenastala ani při jarním vrcholu tamní pandemie, píše Reuters.

Denní počty zemřelých v USA nadále pomalu klesají, stále tam však na komplikace covidu-19 každý den umírá průměrně asi 700 lidí. Zdravotničtí experti však varují, že když stoupají počty nakažených, následují je v tomto trendu počty zemřelých až s několikatýdenním zpožděním.

Podle respektovaného modelu Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME) při Washingtonské univerzitě, který se v minulosti ukázal jako poměrně přesný, se denní počet zemřelých v USA do poloviny ledna příštího roku více než ztrojnásobí. K 1. únoru by tak Spojené státy mohly evidovat celkem 395.000 zemřelých s covidem-19, tedy téměř dvojnásobek nynějších 214.000 úmrtí. Pokud by však Američané začali ve výrazně vyšší míře nosit roušky, mohl by být počet zemřelých začátkem února až o 79.000 osob nižší, než je nynější projekce, tvrdí autoři modelu.

Reuters připomíná, že USA na federální úrovni nenařizují zakrývání nosu a úst na veřejnosti a nošení roušek vůbec nevyžaduje 17 států.

Trendu nastíněném modelem Washingtonské univerzity odpovídá nedávný nárůst počtu hospitalizovaných osob s těžkým průběhem covidu-19 v několika státech, které již začínají mít problém vypořádat se s náporem nových pacientů. Za pátek se rekordně zvýšil počet infikovaných koronavirem přijatých do nemocnic v Arkansasu, Kansasu, Missouri, Montaně, Severní Dakotě, Oklahomě a Wisconsinu. V oblasti středozápadu tak vzrostl denní počet hospitalizovaných na téměř 9000, čímž se prodloužila série smutných denních rekordů z posledních pěti dní.