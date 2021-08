USA hlásí jeden z nejvyšších přírůstků nákaz od začátku pandemie

Růst denních počtů nákaz ve Spojených státech se ani na začátku tohoto týdne nezastavil a trvá tak už skoro měsíc a půl. Vyplývá to ze statistik sestavovaných deníkem The New York Times (NYT), který za pondělí zaregistroval 252.369 nově nahlášených případů infekce koronavirem. To je u tohoto zdroje jeden z nejvyšších přírůstků za celou dobu pandemie covidu-19.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK