USA údajně chystají sankce na více než 300 zákonodárců ruské Státní dumy

Nové postihy, jimiž USA reagují na ruský útok na Ukrajinu, Biden oznámí zřejmě již ve čtvrtek při své cestě do Evropy, kde bude jednat s představiteli EU a lídry největších ekonomik sdružených ve skupině G7.

Americká vláda se chystá přidat na svůj sankční seznam asi 400 lidí. Téměř 330 z nich jsou ruští poslanci. Zbylí lidé na seznamu by pak měli být příslušníci ruských elit, píše WSJ. List nicméně poznamenal, že chystané balíky sankcí se v USA často na poslední chvíli odkládají, upravují nebo zužují v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Spojené státy už uvalily na Rusko po jeho vpádu na Ukrajinu řadu tvrdých sankcí, které mířily i na prezidenta Vladimira Putina, kterého však zatím k přehodnocení vojenské kampaně nepřinutily.

Ruský parament je dvoukomorový, Státní duma je 450členná a v méně vlivné horní komoře zvané Rada federace je 170 křesel.

Státní duma má sice politicky výrazně menší vliv než prezident a jeho vláda, v posledních letech však získala řadu ústavních pravomocí, zejména v oblasti řízení ruského hospodářství. Duma rovněž slouží jako spojnice mezi různými vrstvami ruské společnosti a vládou - tlumočí požadavky a obavy lidí směrem do centra moci a zároveň mezi obyvatele rozděluje státní subvence.

Duma sehrála významnou roli v počátcích ruské invaze, když například přímo požádala Putina, aby uznal nezávislost separatistických republik na Donbasu, což prezident později učinil. Invazi o několik dní později odůvodnil údajnou nutností chránit tamní ruskojazyčné obyvatelstvo.

Dolní komora ruského parlamentu rovněž krátce po invazi schválila zákon, podle nějž hrozí až 15 let vězení komukoliv, kdo o ruském kampani na Ukrajině šíří "lživé" informace, jimiž se rozumí cokoliv, co neodpovídá oficiálním vyjádřením ruského ministerstva obrany. V úterý pak schválila další zákon, který by zavedl možnost stejně dlouhého trestu za šíření nepravdivých zpráv o činnosti ruských státní orgánů v zahraničí.