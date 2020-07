USA vypsaly odměnu za dopadení šéfa nejvyššího soudu Venezuely. Je Madurův lokaj

Informoval o tom v úterý na twitteru americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který Morena označil za "lokaje" autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.