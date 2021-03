USA zatím nerozhodly ohledně stažení svých vojáků z Afghánistánu

Spojené státy "zvažují plné stažení svých sil do 1. května, stejně jako zvažujeme další možnosti", napsal Blinken v dopise afghánskému prezidentovi Ašrafovi Ghanímu. Šéf americké diplomacie v listu vyjádřil obavy, že v případě odchodu americké armády z Afghánistánu "by se bezpečnostní situace zhoršila a Tálibán by rychle získal další území".

Zaslání dopisu potvrdili vysocí afghánští představitelé, podle nichž o jeho obsahu mluvil s afghánským vedením minulý týden v Kábulu americký mírový vyjednávač Zalmay Khalilzad.

Mluvčí americké diplomacie zprávy o dopise potvrdit odmítla, v neděli ale řekla, že USA "ještě nerozhodly o přítomnosti svých sil v Afghánistánu po 1. květnu". "Všechny možnosti zůstávají na stole," uvedla.

Podle dopisu zaslaného Blinkenem podnikají Spojené státy diplomatické kroky s cílem co dosáhnout v Afghánistánu trvalého příměří. Washington požádá OSN, aby svolala ministry zahraničí a vyslance z Ruska, Číny, Pákistánu, Íránu, Indie a Spojených států k "diskusi o jednotném postoji k podpoře míru v Afghánistánu", píše se v dopise.

Mírové rozhovory mezi afghánskou vládou a povstaleckým hnutím Tálibán v katarském Dauhá stagnují a násilí v Afghánistánu se v poslední době znovu stupňuje. Obě strany konfliktu uvedly, že se připravují na "tvrdou" jarní ofenzivu. Tu rebelové zahajují, když v zemi roztaje sníh a horské průsmyky jsou opět průchodné.

Blinken v dopise vyzval, aby byly v příštích týdnech v Turecku uspořádány rozhovory na vysoké úrovni mezi afghánskou vládou a Tálibánem s cílem vypracovat upravený návrh na 90denní příměří v zemi.