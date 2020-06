V Brazílii výrazně přibývá nakažených, vláda reviduje data

"Souhrnná data neodrážejí moment, ve kterém se země nachází," napsal na twitteru prezident Jair Bolsonaro. Už v pátek večer expert z ministerstva zdravotnictví Carlos Wizard označil statistiky za "fantazijní a zmanipulované". "Někteří lidé zemřeli z jiných příčin a existují státní úředníci, kteří pro získání více peněz z rozpočtu pro své obce evidují všechny pod položku covid-19. Budeme úmrtí revidovat," uvedl Wizard.

V Brazílii, která je se 210 miliony obyvatel největší zemí Latinské Ameriky, zemřelo podle posledních údajů 35.026 lidí s covidem-19, což je nejvíce na světě po Spojených státech a Británii. Co do počtu dosud potvrzených případů je Brazílie se 646.000 nakaženými druhá po USA. Reálné počty jsou ale zřejmě mnohem vyšší, protože země málo testuje.

Na webových stránkách ministerstva zdravotnictví, kde se dosud uváděly údaje ke covidu-19, je už několik hodin nápis "stránky jsou v údržbě".

Vláda také už ve středu posunula na pozdější hodinu oznamování denních statistik o dvě hodiny na 22:00 místního času, což kritizovala místní média. "Došel materiál pro Jornal Nacional," komentoval posunutí času Bolsonaro s odkazem na zpravodajský kanál televize, který měl po zveřejnění statistik vždy speciální vysílání k pandemii.

Bolsonaro také v pátek pohrozil, že země opustí Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). "Spojené státy WHO opustily. Buď bude tato organizace fungovat bez ideologických předsudků, nebo z ní také odejdeme," připomněl Bolsonaro nedávné oznámení prezidenta Donalda Trumpa.

"Epidemie v Latinské Americe se vyvíjí velice znepokojivě," řekla v pátek v Ženevě mluvčí WHO Margaret Harrisová. Po Brazílii je na tom co do počtu evidovaných případů nákazy nejhůře Peru (na 190.000), následují ho Chile (na 122.500) a Mexiko (přes 110.000).

Brazilský prezident od vypuknutí pandemie nemoc covid-19 zlehčuje, opakovaně ji označil za chřipičku a tento týden pozůstalým po obětech jako slova útěchy vzkázal, že "takový je osud". Opatření proti šíření nemoci Bolsonaro nedodržuje, pravidelně se bez roušky schází se svými příznivci na mítincích, kde lidem podává ruce a bere na ramena děti. Kvůli prezidentově postoji ke covidu-19 odešli už dva ministři zdravotnictví.

Karanténní omezení v Brazílii zavedly jednotlivé státy této federace, které ale už začaly s jejich uvolňováním, protože řada Brazilců kvůli tomu přišla o zdroj obživy. Například druhý nejhůře postižený stát Rio de Janeiro ode dneška povolil s omezenou kapacitou a za dodržování přísných pravidel otevřít restaurace, bary i nákupní centra.