V New Yorku bude zákaz nočního vycházení do konce týdne

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Zákaz nočního vycházení od 20 hodin večer do pěti hodin ráno místního času bude v New Yorku platit do konce tohoto týdne. Dnes to oznámil starosta největšího amerického města Bill de Blasio. Tamní úřady lidem opouštět domovy zakázaly v souvislosti s násilnostmi, jež vypukly po nedávné smrti černocha George Floyda.