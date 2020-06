Ve čtvrtek podle JHU Spojené státy informovaly o dalších 39.972 nakažených a 2425 mrtvých. Do statistiky jsou zahrnuty případy ze všech 50 států, federálního území District of Columbia, kde leží hlavní město Washington, dalších amerických území i repatriovaných osob.

Koronavirus se při testech dosud podle JHU potvrdil v USA u více než 2,422.300 lidí a přes 124.400 s nemocí covid-19 zemřelo. Experti z amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ale v čtvrtek uvedli, že podle jejich propočtů se koronavirem nakazilo přes 20 milionů Američanů, tedy mezi 5 a 8 procenty celé populace.

As of June 23: More than 2.3 million #COVID19 cases have been reported in the U.S., with 40 states and jurisdictions reporting more than 10,000 cases. See how many cases have been reported in your state or county here: https://t.co/wiuFBKR3Uh pic.twitter.com/UbfeLUso6m