Ve státě Michigan se protrhly dvě přehrady, tisíce lidí evakuovány

"Něco takového jsme v okrese Midland dosud neviděli," řekla Whitmerová. "Procházet něčím takovým uprostřed globální pandemie je téměř nepředstavitelné," dodala. Meteorologové podle BBC varují, že by se některá místa mohla ocitnout až pod téměř třemi metry vody.

News Alert : The #Edenville dam has failed in Midland /Gladwin County , #Michigan - Residents of Edenville and Sanford are told to evacuate immediately Video : Ryan Kaleto pic.twitter.com/Bns11uoMbW

Úřady proto nabádají občany z postižených oblastí, aby se přesunuli pokud možno ke známým v jiných částech státu. Pokud takovou možnost nemají, měli by využít nabízeného provizorního přístřeší. Tam však musí povinně nosit roušku a udržovat dostatečné rozestupy od ostatních, aby snížili riziko šíření koronaviru.

As if Michigan didn’t have enough of a nightmare with #COVID19, two dams — #Edenville and #Sanford — have failed. Thousands of people in towns to south being evacuated. @GovWhitmer fears city of Midland (pop 42,000) cld be under 9ft of water by morning. pic.twitter.com/fRMdSVEDcn