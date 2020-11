Vítězství Bidena se bouřlivě slavilo. Prodej šampaňského v USA trhal rekordy

Podle majitelů obchodů s lihovinami v hlavním městě Bidenovi stoupenci dokonce nakoupili více šumivého vína než za poslední dva silvestry, napsal časopis Newsweek.

Majitelé obchodu Rodmans Food & Drug Store v centru Washingtonu uvedli, že za 12 hodin po oznámení Bidenova vítězství prodali více šampaňského než za jakýkoliv svátek. K hromadnému skupování šumivého vína prý došlo také ve dvou dalších obchodních řetězcích jinde ve městě. Skutečnost, že bujaré oslavy provázelo bouchání špuntů, při němž si na ulici někteří připíjeli přímo z lahve, dokládají také videozáznamy.

"Už jsem byl na tomto místě pokropen slzným plynem i šampaňským," uvedl na twitteru redaktor časopisu Washingtonian Andrew Beaujon. K příspěvku připojil fotografii z oslav nedaleko Lafayette Square, kde pořádkové síly pomocí slzného plynu v červnu rozháněly demonstranty a krátce nato po náměstí přešel Trump s činiteli své vlády a nechal se vyfotit s biblí v ruce před místním kostelem.

Zpravodaj republikánsky nakloněné televize Fox News, Leland Vittert, v sobotu večer poznamenal, že v ulicích Washingtonu cítil marihuanu s tím, že možná proto se oslavy nevymkly kontrole.

Podobné oslavy jako ve Washingtonu propukly také v řadě dalších amerických měst. Na newyorském Times Square oslavovalo odhadem 8000 lidí. Barmani a majitelé obchodů s lihovinami v New Yorku popisovali situaci podobně jako jejich kolegové ve Washingtonu. Newyorský barman Liam Johnson na twitteru napsal, že už vyprodal veškeré zásoby šampaňského.

We sold out of champagne at the bar already so...

Podle Newsweeku se letos v USA zvýšil prodej všech lihovin kromě šampaňského.

Meghan McCainová, novinářka a dcera republikánského senátora Johna McCaina, který neúspěšně kandidoval na prezidenta proti Baracku Obamovi v roce 2008 a zemřel před dvěma lety, napsala na twitteru: "Neumím si představit, že by u nás doma propukly oslavy a lidé by se polévali šampaňským, zpívali a tancovali, kdyby můj táta prohrál u nás doma ve Phoenixu. Možná je Trumpovým jejich rodné město u zadku".

I can’t imagine if my Dad lost and our hometown of Phoenix erupted in jubilation with people pouring champagne all over each other and singing and dancing. Maybe the Trump’s don’t give a shit about their hometown but... yeeeesssshhh...