Vrah Johna Lennona pojedenácté žádal o propuštění na podmínku, opět marně

Soud Marku Davidu Chapmanovi kvůli vraždě zakladatele a zpěváka legendárních The Beatles vyměřil doživotní trest s možností podmínečného propuštění nejdříve po dvaceti letech.

Naposledy se žádostí o možnost opustit podmínečně vězení neuspěl před dvěma lety, znovu o to bude moci žádat v srpnu 2022.

Trest si odpykává ve věznici nedaleko Buffala ve státu New York, informuje agentura AP.

