Washingtonský sniper Malvo bude moci ve Virginii žádat podmínku

Malvo, kterému je nyní 35 let, byl jedním z dvojice odstřelovačů, jejichž útoky v říjnu 2002 po tři týdny strašily miliony obyvatel Washingtonu a okolí ve Virginii a Marylandu a vedly k jedné z největších pátracích akcí v dějinách USA. Malvo dostal ve Virginii čtyři doživotní tresty za vraždu dvou lidí, později ještě uznal vinu, aby se vyhnul trestu smrti. Uvedl to serveru listu The Washington Post.

Malvoův starší komplic a někdejší veterán z války v Perském zálivu John Allen Muhammad, kterému bylo v době vražd 41 let, dostal trest smrti. Popraven byl v listopadu 2009.

Federální odvolací soud v roce 2018 konstatoval, že uložení doživotí bez možnosti propuštění bylo pro tehdy nezletilého útočníka porušilo ústavní zákaz krutých a nezvyklých trestů. Případ následně převzal virginský soud, který vyzval k novému rozhodnutí o trestu. Proti tomu se ale Virginie odvolala a záležitost nakonec skončila u Nejvyššího soudu USA, jehož verdikt se očekával letos v červnu.

Vzhledem k novému zákonu, který odsouzencům ve Virginii, pokud jim v době spáchání činu nebylo 18 let, umožňuje požádat o podmínečné propuštění po odpykání 20 let vězení, stát Virginie i zástupci Malvoa vyzvali společně Nejvyšší soud USA, aby se věcí již nezabýval.

Malvo dostal trest doživotí bez možnosti podmínečného propuštění také v Marylandu. Tento trest nový virginský zákon nijak neovlivní, poznamenal Reuters.