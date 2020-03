Zdravotní sestry v New Yorku zoufale žádají ochranné masky

Ve státě New York, zejména ve stejnojmenném městě, se dosud koronavirem nakazilo přes 44.000 lidí a více než 500 jich zemřelo. Do New Yorku míří armádní nemocniční loď Comfort, na jejíž palubě bude k dispozici asi tisíc lůžek. Do přístavu v Manhattanu by měla dorazit v pondělí.

Na tiskové konferenci před nemocnicí Jacobi sestry žádaly o více ochranných masek a dalšího vybavení, aby se při práci mohly chránit před nákazou. Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, dosud podlehl nejméně jeden zdravotnický pracovník. Další byli infikováni.

"Několik našich pracovnic - dvě v této nemocnici, konkrétně dvě sestry - bojuje právě teď o život na jednotkách intenzivní péče," uvedl Sean Petty, zdravotní bratr z nemocnice Jacobi. Podle něj je na vině nedostatek ochranného vybavení.

Úřady to ale odmítají. Vybavení je podle nich dostatek alespoň na příští týden. Starosta New Yorku Bill de Blasio uvedl, že nemocnicím v pátek doručili 200.000 ochranných masek typu N95, dalších 800.000 by mělo být doručeno dnes.

Zdravotníkům ve městě, které je nejvíce zasaženou oblastí v USA, by měla brzy pomoci i armádní nemocniční loď Comfort. Na té se nachází mimo jiné 12 operačních sálů, jednotka intenzivní péče, laboratoř i lékárna. Na lodi slouží asi 1100 členů zdravotnického personálu z řad amerického námořnictva a rezervistů.