To, co se děje v USA, není obvyklé. Ze strany jsem odešel, když Trump dostal nominaci, říká exkluzivně pro EZ Dan Angell

Dane, co Vás přimělo vstoupit do řad Republikánské strany?

Stal jsem se Republikánem, protože jsem věřil v omezenou roli státu a ve volný obchod. Dodnes věřím, že tyto principy jsou klíčem k silné ekonomice, která vytváří dobrá pracovní místa a umožňuje Američanům rozhodovat se sami za sebe. Myslím, že o svém životě umím rozhodnout lépe než naše vláda, a Donald Trump mě v tom jen utvrdil. Neschopnějšího prezidenta jsem osobně nezažil.

Zmínil jste, že jste v roce 2016 pracoval na dvou republikánských kampaních. Můžete to krátce přiblížit?

V lednu 2016 jsem přišel o práci a musel jsem najít něco, co bych mohl dělat. Zároveň jsem chtěl dokázat, že Republikánská strana je lepší než Donald Trump, a tak jsem se připojil ke kampani Carly Florinové. Jako agitátor jsem strávil měsíc tím, že jsem chodil ode dveří ke dveřím a přesvědčoval voliče v Iowě, aby přišli k volbám. Když Florinová kampaň ukončila, obdržel jsem nabídku od Virginie Foxxové a podílel se na její kampani v pátém volebním obvodu v Severní Karolíně během primárek. Tehdy jsem stále věřil, že v boji o finální nominaci někdo Donalda Trumpa porazí. Už tehdy jsem věděl, že bych ho za žádných okolností nepodpořil, a to jsem dal najevo i voličům. Chtěl jsem, aby pochopili, že stále věřím v republikánské kandidáty jako byla sněmovní reprezentantka Foxxová, ale za Donalda Trumpa se nepostavím. Většina to pochopila, i když někteří tvrdili, že bych měl držet se stranou. To pro mě ale nebyla cesta a ze strany jsem oficiálně odešel poté, co Trump obdržel nominaci na stranickém sjezdu.

V prezidentských primárkách 2020 jste podpořil bývalého starostu města South Bend, Peta Buttigiega. Ten se svými názory zamlouval nejen nestranickým voličům, poměrně silnou základnu si vybudoval i v klíčových státech. Co na něm konkrétně oslovilo Vás jakožto bývalého republikána věřícího v omezenou roli státu a ekonomické svobody oproti ostatním demokratům ?

Pete Buttigieg mě zaujal svými působivými zkušenostmi jakožto válečný veterán a demokratický starosta v republikánsky řízeném státě. Víte, u nás je dle mého názoru zásadní problém v tom, že to jediné co Kongres zajímá, je, kdo si za co připíše zásluhy namísto toho, aby přišli s konkrétním řešením daného problému. V Petovi jsem viděl někoho, kdo problémy chce opravdu řešit a ne někoho, kdo kandiduje jen proto, aby si zvedl ego.

Očividně se Vy osobně za demokrata nepovažujete, ale nadále podporujete Joe Bidena a Kamalu Harrisovou. Stále jsou tu však republikáni ale i nestraníci, pro které není tak jednoduché opustit své stranické ideály a volit demokrata, byť mají jisté pochybnosti. Hovoří se především o otázce ústavního soudnictví nebo práva na potrat. Co podle Vás v tomto ohledu hraje u politicky umírněnějších republikánů nejzásadnější roli?

Pravděpodobně rozsah role státu a možnost, že by se státní moc rozdělila mezi demokraty. Pak je tu také otázka skupinového povědomí. Nacházíme se v době, kdy politická scéna je tak rozdělená, že řadu lidí ani nezajímá, co vlastně prezident nebo Kongres dělají, pokud se jejich „tým“ stále drží včele. Znám spoustu lidí na straně pravice, kteří straší nastolením socialismu, přestože pořádně nevědí, co socialismus je. Vědí jedině to, že se mají stavit proti němu, a tak to dělají, ale podstata toho slova jim uniká.

Zaměřme se tedy na napětí uvnitř Kongresu. Pokud bude zvolen, doufá Joe Biden ve znovu nastolení bipartismu do Washingtonu. Mezi bývalými i současnými členy Republikánské strany se však najdou tací, kteří tvrdí, že „Trumpovi zprostředkovatelé musejí odejít.“ Čistě z Vašeho pohledu, může demokratická republika fungovat s jednou stranou kontrolující jak exekutivu, legislativu, tak i soudnictví? Nedochází tu pak k narušení systému „brzd a protivah“?

Není to obvyklé, aby jedna strana kontrolovala najednou všechny tři státní moci. Na druhou stranu v tomto politickém prostředí je to zřejmě nutné zlo. Dnešní Republikánská strana nebere vládnutí vážně a zdá se, že to jediné o co se zajímá, je, zda dokáže zablokovat cokoli, pro co se vyslovili demokraté bez ohledu na to, zda to lidem prospěje nebo ne. Potřebujeme novou středo-pravicovou stranu, která bude brát vládnutí vážně, a která bude ochotná s liberály spolupracovat a najít kompromis řešení.

Myslíte si, že vláda sestavená Bidenem a Harrisovou může Ameriku tímto směrem navigovat?

Ano. Podle mě je Joe Biden decentní a morální člověk, který respektuje Ústavu a který, ve snaze nalézt opravdová řešení, je ochoten spolupracovat s liberály, názorově umírněnějšími i konzervativci bez rozdílu. Zda jsou republikáni ochotni spolupracovat s ním, to už tak jisté není.