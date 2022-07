Zemřela Ivana Trumpová (†73), první manželka exprezidenta a rodačka z Československa

"S velkým zármutkem oznamuji všem, kteří ji milovali, a těch je mnoho, že Ivana Trumpová zemřela u sebe doma v New Yorku," napsal Trump na síti Truth Social. "Byla to báječná, krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti, Donald junior, Ivanka a Eric. Byla na ně tak pyšná, stejně jako jsme my všichni byli pyšní na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!" doplnil.

Prohlášení vydala také rodina Trumpových. "S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřela naše milovaná matka Ivana Trumpová. Naše matka byla neuvěřitelná žena - síla v podnikání, sportovkyně světové úrovně, zářivá kráska a starostlivá matka a přítelkyně," uvedla. V prohlášení také napsala, že Trumpová utekla před komunismem, přijala USA a učila své děti "odvaze a houževnatosti, soucitu a odhodlání".

Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Když u ní rodiče zaznamenali pohybové vlohy, podporovali ji ve sportovní kariéře. Ve třech letech už stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. Tehdejší Československo jí ale brzy připadalo malé, tak aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra.

V Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, kterého si v roce 1977 vzala. Měla s ním tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Sňatek ukončil rozvod v roce 1992 po Trumpově románku s bývalou miss státu Georgia Marlou Maplesovou. V posledních letech měla však Trumpová s bývalým prezidentem dobré vztahy, píše agentura AP. V knize z roku 2017 napsala, že spolu hovořili zhruba jednou týdně.