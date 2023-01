Ardernovou střídá Hipkins, je novým lídrem vládnoucí strany na Novém Zélandu

Čtyřiačtyřicetiletý Hipkins byl jediným kandidátem na funkci lídra strany a jeho dnešní zvolení do jejího čela bylo do značné míry formalitou, píše Reuters. Hipkins byl poprvé zvolen do parlamentu v roce 2008. V listopadu 2020 se jako ministr pro zvládnutí pandemie covidu-19 stal velmi viditelnou tváří vlády, dosud zastával funkci ministra školství a policie.

Jako vicepremiérku si vybral Carmel Sepuloniovou, která bude prvním člověkem tichomořského původu v této funkci, píše Reuters. Předci této 46leté političky pocházeli ze Samoy, Tongy i Evropy. Na starosti má řadu resortů, včetně sociálního rozvoje a zaměstnanosti a umění, kultury a kulturního dědictví.

Dosavadní premiérka Ardernová ve čtvrtek překvapivě oznámila, že nejpozději 7. února odstoupí z čela vlády a již se nebude ucházet o další mandát. V této souvislosti uvedla, že již nemá sílu ve funkci pokračovat, ale vyjádřila naději, že její strana vyhraje příští volby. Pětimilionový stát vedla pět let.

"Je to největší privilegium a největší zodpovědnost mého života," řekl Hipkins na tiskové konferenci po svém zvolení do čela strany. Dodal, že je plný energie a těší se na nadcházející výzvu. Vzápětí také ocenil vůdčí schopnosti Ardernové, kterou označil za jednu z nejlepších novozélandských premiérek a za inspiraci pro ženy a dívky na celém světě. Při oznámení svých priorit v čele vlády Hipkins uvedl, že se bude soustředit na ekonomickou situaci země, a poznamenal, že se mnoho rodin potýká s "pandemií inflace".

Hipkins bude oficiálně uveden do funkce předsedy vlády ve středu. Příští všeobecné volby jej čekají za méně než devět měsíců a podle průzkumů veřejného mínění by v nich mohli těsně zvítězit opoziční konzervativci, píše agentura AP. Ardernová již dříve oznámila, že od demise do konání voleb zůstane řadovou členkou parlamentu.

Hipkins má dvě malé děti a před rokem oznámil, že se s manželkou rozhodli žít odděleně. "Stále je to moje nejlepší přítelkyně, ale toto rozhodnutí jsme učinili v nejlepším zájmu naší rodiny."