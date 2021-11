Austrálie potvrdila první dva případy nákazy variantou omikron na svém území

Dva pasažéři, kteří letěli přes katarské hlavní město Dauhá na palubě stroje Qatar Airways, byli nedlouho po svém příletu pozitivně testováni na covid-19. Další testy pak ukázaly, že jde o variantu omikron, která byla poprvé zaznamenána v Jihoafrické republice, upřesnila agentura AFP.

"Oba případy byly asymptomatické. Obě osoby mají ukončené očkování," uvedly podle AFP úřady Nového Jižního Walesu, kde Sydney leží. Dalších dvanáct pasažérů stejného letu bylo umístěno do karantény, přestože měli negativní test na koronavirus. Úřady vyzvaly i ostatní cestující a členy posádky, aby se izolovali.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v pátek variantu omikron za znepokojivou. Varianta vykazuje mnoho mutací, které podle vědců možná vedou ke snadnějšímu přenosu. Podle WHO však potrvá ještě týdny, než bude jasné, jaké konkrétní důsledky mutace mají. Řada zemí světa omezila nebo zrušila letecké spojení s jižní Afrikou. Například Izrael zakáže od dnešního večera na dva týdny vstup do země všem cizincům.

Nový Zéland v návaznosti na šíření nové varianty koronaviru oznámil, že omezuje cesty z devíti zemí na jihu Afriky. Od dnešního večera z nich budou moci přicestovat jen novozélandští občané. Po návratu však budou muset strávit dva týdny v hotelové karanténě.