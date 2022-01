Austrálie už registruje přes milion nakažených

Dva nejlidnatější australské státy Nový Jižní Wales a Victoria dnes dohromady oznámily okolo 55.000 nových infekcí, čímž celkový počet nakažených v Austrálii od prvního potvrzeného případu téměř před dvěma lety vzrostl na 1,03 milionu. Další státy a teritoria na kontinentu, kde žije téměř 26 milionů obyvatel, oznámí statistiky nakažených později během dne.

Austrálie od počátku epidemie také zaznamenala 2387 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Ačkoliv se prudký nárůst nových případů promítl i do vyššího počtu hospitalizovaných pacientů, poměr zemřelých k nakaženým není tak vysoký, jako při předchozích vlnách, píše Reuters.

Naočkováno dvěma dávkami vakcíny je 92 procent Australanů starších 16 let. Stále více lidí se také nechává očkovat třetí posilující dávkou. Austrálie ode dneška nabídne vakcínu od společností Pfizer/BioNTech zhruba 2,3 milionu dětí od pěti do 11 let.

Austrálii pandemie covidu-19 v porovnání s evropskými zeměmi nebo Spojenými státy zasáhla podstatně mírněji, a to i díky přísným uzávěrám a pravidlům pro vstup do země.

Přísná opatření pro vstup do Austrálie se stala v poslední době opět předmětem mezinárodní pozornosti kvůli srbské tenisové hvězdě Novaku Djokovičovi, kterému úřady vstup odepřely. Tenista, který přicestoval na Australian Open, nepředložil dostatečné důkazy pro udělení výjimky z očkování proti covidu-19. Jeho případ dnes projednává australský soud. Zatím není jasné, kdy padne verdikt.