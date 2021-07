Austrálie výrazně omezí počet osob přijíždějících ze zahraničí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Austrálie omezí počet komerčních cestujících, kteří do země přijíždějí ze zahraničí, na 3000 týdně; to je polovina dosud povoleného počtu. Opatření bude platit do 14. července, aby se zmírnil tlak na karanténní hotely, které nyní praskají ve švech, napsala dnes agentura Reuters.