Představitel Území hlavního města Andrew Barr varoval před možným nebezpečím o víkendu. Požár na jihu území, který se nedaří získat pod kontrolu, již zasáhl plochu 185 kilometrů čtverečních, což je téměř osm procent rozlohy území, a může se stát nepředvídatelný a nezvladatelný.

RAW timelapse footage of the last few hours - Orroral Valley fire -Out of control #canberra #australia #AustraliaBurning #AustralianFires pic.twitter.com/akBjC8AIof