Čína představila iniciativu pro bezpečnost dat, konkuruje americké kampani Clean Network

Podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) se jedná o odpověď Pekingu na snahy Spojených států o vyřazení čínských firem z účasti na provozu klíčových komunikačních sítí.

Ministr zahraničí Wang I při dnešní prezentaci uvedl, že iniciativa rovněž zavazuje firmy nevytvářet takzvaná zadní vrátka v softwaru svých produktů za účelem krádeže dat. Státy, které se k iniciativě připojí, by rovněž neměly provádět sledování cizích zemí ve velkém rozsahu ani shromažďovat informace o cizích státních příslušnících pomoci informačních technologií.

Čínská iniciativa přichází asi měsíc poté, co americký ministr zahraničí Mike Pompeo zahájil kampaň Čistá síť (Clean Network), která má za cíl vyřadit čínské telekomunikační firmy, aplikace, poskytovatele cloudů a provozovatele podmořských kabelů z internetové infrastruktury používané Spojenými státy a jeho spojenci. K programu se dosud přihlásilo kolem 30 zemí a území, včetně České republiky.

The U.S. expands the Clean Network by launching 5 new Clean initiatives–Clean Carrier, Clean Store, Clean Apps, Clean Cloud & Clean Cable–to secure Americans’ most sensitive information from the CCP’s surveillance state. We call on freedom-loving nations and companies to join us. pic.twitter.com/BQSk6YFt1M