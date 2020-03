Čína přijímá opatření proti zavlečení koronaviru z jiných zemí, ve Wu-chanu zemřel další lékař

Čínské úřady požádaly čínské občany žijící v zahraničí, aby zvážili, a pokud možno zrušili, své cesty do Číny, informovala dnes agentura Reuters.

Peking dnes ohlásil, že lidé, kteří do hlavního města přicestují z rizikových oblastí, jako je Jižní Korea, Japonsko, Írán a Itálie, budou muset projít čtrnáctidenní karanténou. Dvoutýdenní karanténu po lidech z rizikových zemí požaduje i finanční centrum Šanghaj. Stejná opatření přijala i provincie Kuang-tung, jedno z hlavních ekonomických center v jižní části země.

Nemoc, kterou koronavirus způsobuje, si v pevninské Číně vyžádala v pondělí 31 nových obětí, a celková bilance v zemi tak vzrostla na 2943 mrtvých. BBC dnes zároveň informovala o tom, že v Číně koronaviru podlehl další lékař, který byl kolegou rovněž zemřelého lékaře Li Wen-lianga. Ten byl jedním z prvních, kdo na nebezpečí nového typu koronaviru v prosinci poukázal a kdo vyzýval kolegy k nošení ochranných pomůcek. Čína ho tehdy obvinila z šíření poplašných zpráv, později se mu úřady omluvily.

zdroj: YouTube

Počet případů nákazy a nových úmrtí v Číně ale klesá. Zatímco v neděli bylo nově infikovaných 202, v pondělí se nově potvrdilo 125 případů. Nižší je ve srovnání těchto dvou dnů také počet mrtvých. V neděli si nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, vyžádala 42 obětí, v pondělí 31.

Celkově se v pevninské Číně koronavirem nakazilo již 80.151 lidí. Nemoci, jejíž příznaky jsou podobné chřipce, podlehlo 2943 lidí.

Stejně jako v neděli zaznamenala v pondělí všechna úmrtí provincie Chu-pej, která je ohniskem šíření viru. Z 31 mrtvých jich 24 podlehlo v provinční metropoli Wu-chanu. Ze 125 nových případů v celé pevninské Číně jich úřady mimo provincii Chu-pej zaznamenaly jen 11.

Správkyně samosprávné čínské oblasti Hongkongu Carrie Lamová dnes oznámila, že pošle do Wu-chanu čtyři letadla. Stroje z města evakuují 533 lidí, kteří pocházejí z Hongkongu. Své občany z metropole provincie Chu-pej už zhruba před měsícem evakuovala řada zemí světa včetně Česka. Po návratu do Hongkongu budou lidé ve 14denní karanténě, zdůraznila Lamová. Agentura Reuters upozornila, že o návrat do Hongkongu požádalo místní vládu celkem 3800 lidí pobývajících v provincii Chu-pej.

Koronavirus se šíří také v samotném Hongkongu. Nakazilo se jím zde sto lidí a dva z nich nemoci, kterou způsobuje, podlehli.