Široce kritizovaná Čína kvůli manipulacím ohledně covid-19 se opakovaně pokouší zbavit odpovědnosti za nekontrolovatelné šíření covid-19 a v současné době naznačuje, že virus pochází z Evropy, konkrétně ze Španělska.

Čínský poradce v oblasti veřejného zdraví Wang Guangfa navrhuje vyšetřování o původu viru na základě studie z Barcelony, kde byl v březnu 2019 detekován covid-19 v odpadních vodách. „Identifikace zdroje koronaviru musí zahrnovat více zemí,“ řekl podle čínských médií Guangfa.

Světová zdravotnická organizace WHO plánuje založit mezinárodní misi kvůli prokázání původu viru. „Nezáleží na tom, v jaké zemi začneme. V případě, že práce bude zahrnovat všechny související země a bude provedena spravedlivě,“ řekl generální ředitel WHO Tedros Ghebreyesus a dodává, že je velmi důležité znát původ viru, aby svět mohl proti covid-19 lépe bojovat, uvedl News.

Francois Balloux, ředitel genetického ústavu v Londýně reagoval na detekci viru v Barceloně slovy, že pravděpodobně došlo ke kontaminaci vzorků. Nezávislí odborníci z celého světa tento výzkum označili za chybný a přiklánějí se k důkazům, že virus pochází z Wu-chanu. Prezident EcoHealth Alliance Peter Daszak poukazuje na nepřátelství Číny, kvůli kterému bude obtížné vir vystopovat.

Daszak se přiklání k názoru, že virus se s největší pravděpodobností začal šířit z netopýrů na čínském venkově dříve, než se dostal na zvířecí trh ve Wu-chanu. „Dělat vědu je těžké, drahé a trvá to dlouho, ale stojí to za to. Protože pak můžeme dělat inteligentní rozhodnutí, která zachrání životy,“ konstatoval Dasznak.