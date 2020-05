Hora Fudži zůstane v létě uzavřena, Japonsko má obavy z šíření koronaviru

Téměř symetrická aktivní sopka Fudži, která měří 3776 metrů, se nachází jihozápadně od Tokia a figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO. Většina návštěvníků ji zdolá v krátké letní lezecké sezoně, která připadá na červenec a srpen. Loni na posvátnou horu, jež je symbolem Japonska, vystoupilo podle japonského ministerstva životního prostředí 236.000 lidí.

Prefektura Šizuoka, která spravuje tři ze čtyř stezek vedoucích na vrchol, ale dnes oznámila, že letos v létě nedokáže zajistit bezpečnost horolezců a turistů, protože v oblasti nebudou kvůli koronavirové krizi fungovat horské chaty a střediska první pomoci. Sousední prefektura Jamanaši, která spravuje čtvrtou stezku, se podobně vyjádřila již dříve.

"Stezky se otvírají každé léto, ale v tomto roce je ponecháme od 10. července do 10. srpna uzavřené," prohlásil podle Reuters představitel prefektury Jošinari Nušida. "Přijali jsme toto opatření s cílem zabránit šíření koronaviru," dodal. Podle něj je to poprvé v historii záznamů, co prefektura Šizuoka své stezky neotevře.

Japonsko, které má více než 125 milionů obyvatel, od začátku epidemie eviduje kolem 16.000 případů nákazy koronavirem a zhruba 750 úmrtí pacientů s nemocí covid-19. V posledních dnech počet nových případů nákazy klesá.

Ve čtvrtek japonské úřady zrušily stav nouze v celé zemi s výjimkou osmi prefektur. V platnosti zůstávají opatření zavedená kvůli šíření koronaviru například v metropoli Tokiu či ve městech Ósaka a Kjóto.