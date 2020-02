Jižní Korea má pátou oběť koronaviru, zvyšuje pohotovost

Jižní Korea dnes ohlásila nových 46 nakažených, takže počet nemocných stoupl na 602. Přítomnost viru se testuje u dalších více než 6000 lidí. Dnes Soul ohlásil pátou oběť nemoci COVID-19, již koronavirus způsobuje. Většina úmrtí je hlášena z nemocnice v provincii Kjongsang pukdo, jejímž střediskem je město Tegu. Zatím poslední mrtvou je 57letá žena, která trpěla chronickým onemocněním ledvin.

"Několik následujících dní bude velmi důležitých," citovala prezidenta Muna místní média. Prezident také řekl, že epidemie s dostala do přelomového bodu a budou přijata "bezprecedentní a významná" opatření.

Agentura Jonhap napsala, že Jižní Korea má tradičně přísná karanténní opatření. Naposledy vyhlásila nejvyšší stupeň zdravotní pohotovosti před 11 lety kvůli chřipce H1N1.

Coronavirus compared to other virus outbreaks such as SARS, MERS, H1N1, EBOLA



Is it really slowing down as China is trying to project with their official numbers?



The rapid rise of cases in South Korea, Italy and Iran tell a different story #COVID19

pic.twitter.com/pIDoda30Zp