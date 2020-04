Kde se vzala zpráva o umírajícím Kimovi? Odborník tepe média

Jak se spekulace mění v mimořádnou zprávu

Kazianis upozorňuje, že taková praxe nejenže porušuje novinářské standardy, ale vytváří povyk, který díky sociálním sítím a zpravodajským agenturám cyklicky sílí a je nemožné jej zastavit, pokud se ukáže, že se zpráva nezakládá na pravdě.

Poučením - i když v to expert nedoufá - může být situace z tohoto týdne, kdy televize CNN s odkazem na jediný zdroj, resp. "amerického představitele s přímými informacemi" oznámila, že severokorejský vůdce Kim Čong-un je "smrtelně nemocný". Analytik zdůrazňuje, že mnoho médií by nikdy takovou zprávu nezveřejnilo, pokud by vycházela z jediného zdroje, především pokud nevíme, jakou pozici onen "představitel" ve skutečnosti zastává.

Přesto se zpráva objevila, dále ji šířil bezpočet dalších médií a přinejlepším spekulace se změnila v plnohodnotnou mimořádnou zprávou, kritizuje odborník. Poukazuje, že později - zřejmě v reakci na kritiku tak vágní zdroj - CNN zprávu doplnila, avšak nikoliv informací o Kimově nemoci, ale tvrzením, že další zdroj obeznámený se zpravodajskými informacemi televizi potvrdil, že Spojené státy zprávy o Kimovu zdraví bedlivě sledují, zatímco jiný zdroj měl potvrdit, že zpráva je důvěryhodná, ale závažnost situace je "těžké posoudit".

"Cože?" diví se Kazianis. Podotýká, že věci se začaly dále zamotávat, jelikož redaktorka televize MSNBC Katy Turová na Twitteru napsala, že Kim je podle dvou amerických představitelů ve stádiu mozkové smrti a dle dvou "různých zdrojů" nedávno prodělal operaci srdci a upadl do komatu.

Tato zpráva vypadala věrohodněji, ale Turová ji ještě ten večer "z opatrnosti" smazala, uvádí expert. Zdůrazňuje, že CNN a MSNBC ve skutečnosti tuto takzvanou "mimořádnou zprávu" nepřinesly první, ale ve skutečnosti pochází z webu Daily NK, zpravodajské stránky provozované severokorejskými zběhy.

Daily NK původně tvrdil, že informace pochází z několika zdrojů, ale po několika dnech zprávu aktualizoval a nově se odvolává na jediný zdroj, navíc tvrzení o více zdrojích obsahoval od začátku pouze anglický překlad korejského originálu, který naopak odkazoval na jediný zdroj, nastiňuje Kazianis.

Situaci dále zamotává to, že čínští a jihokorejští představitelé v rozhovorech pro četná média zprávu zjevně dementují a tvrdí, že v KLDR nepozorují nic nezvyklého, co by naznačovalo, že Kim je nemocný, upozorňuje analytik. Zdůrazňuje, že jemu osobně dva vysoce postavení jihokorejští představitelé blízcí prezidentu Mun Če-inovi sdělili, že zpráva podle nich není vůbec důvěryhodná, přičemž jeden z nich dodal Kim sice zjevně není v dobré kondici a operaci u něj nelze vyloučit, dál ale pevně vládne zemi a nic nesvědčí o opaku.

Nelze doufat než ve stabilní KLDR

"Takže, existují důvody pro obavy o zdraví Kim Čong-una a existují skutečnosti, které to podporují, což můžeme všichni vidět," píše expert. Poukazuje, že Kim je vysoký zhruba 170 cm a váží přes 135 kg, silně kouří a zřejmě i lehce nadměrně pije.

K tomu se přidává znepokojení z toho, že se vůdce neobjevil na oslavách narozenin svého děda, zakladatele KLDR Kim Il-sunga, které jsou pro mnoho Severokorejců obdobou vánoc, uvádí Kazianis. Dodává, že Kim ovšem mizel i v minulosti, jako například v roce 2014, kdy se na veřejnosti neukázal celý měsíc, prodělal operaci nohy a musel jistý čas používat hůl.

Odborník vysvětluje, že navzdory zprávám o možné Kimově "indispozici" nemají ani nejvyšší patra americké administrativy jakoukoliv představu - alespoň oficiálně - o diktátorově zdraví, což nás nepochybně může vést k mnoha otázkám, ale odpovědí bude málo.

"Ačkoliv nejsem žádný příznivce Severní Koreje a jejího vražedného režimu, z jasného důvodu doufám, že tyto zprávy nejsou pravdivé," pokračuje analytik. Konstatuje, že pokud by Kim zemřel, může v zemi vypuknout boj o dočasnou či trvalou moc, což by mohlo vyústit v ozbrojený konflikt či určitou formu občanské války a s ohledem na skutečnost, že KLDR je po zuby ozbrojena všemi typy zbraní hromadného ničení, desítkami jaderných hlavic, pěti tunami plynu VX a biologickými látkami, v ohrožení by se ocitly miliony životů.

Severní Korea může být nejhorší ze všech "darebáckých států" a zničila miliony nevinných životů, ale v současné realitě je stabilita země to, co by si všichni měli přát, deklaruje Kazianis. Dodává, že všechny ostatní výhledy jsou příliš pochmurné.