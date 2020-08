Lego je u dětí stále populární, dokazuje to kuriózní příběh malého chlapce

Když si malý chlapec Sameer Anwar strčil malý kousek Lega do nosu, rodiče ho ihned odvezli k pediatrovi a vyděšeně čekali, co se bude dít. Lékař však kousek Lega v chlapcově nose nenašel a rodičům oznámil, že se mohl dostat až do trávicího traktu chlapce.

Protože Sameer neměl žádné bolesti, které by naznačovaly, že se chybějící kus stavebnice pohybuje v trávicím traktu, jeho rodiče na tuto příhodu brzy zapomněli, protože to nebylo poprvé, co si Sameer strčil něco do nosu. Už jako tříletý si vložil imitaci perly do nosní dírky, ale otec včas zasáhl.

Po dvou letech se šel malý Sameer Anwar podívat na košíčky, které upekla jeho matka. Naklonil se nad ně, přivoněl a v tu chvíli ho začal bolet nos. Jeho matka se domnívala, že vdechl několik drobků a přispěchala synovi pomoci. Ovšem, místo drobků uviděla, že Sameer vysmrkal ztracenou součástku Lega. „To jsme nečekali,“ řekla Anwarová pro Guardian. Kousek lega byl obalený tkání a rodina žertovala, že by ho měli věnovat do muzea. Pravděpodobně se jednalo o ruku Lego panáčka.

Dětským nosům jednoznačně kralují kuličky a korálky. Poté následuje vata a nejrůznější potraviny, převážně oříšky. Lego také kraluje první desítce předmětů, které si děti strkají do nosu nebo do uší. V roce 2018 se jedna studie věnovala tomu, za jak dlouho projde Lego trávicím traktem, aby její autoři uklidnili vyděšené rodiče. Zjistili, že průměrná doba je 1,7 dne.