Město Brisbane je na tři dny uzavřeno. Koronavirus expanduje, lidé nemají vycházet

Hygienici odhalili případ místního přenosu u uklízečky z hotelu, kde tráví karanténu cestující ze zahraničí. Právě od jednoho z nich se žena nakazila britskou mutací koronaviru, která je považována za velice nakažlivou.

"Pokud chceme zastavit přenos tohoto britského kmene infekce, musíme zasáhnout bez odkladu," uvedla premiérka státu Queensland Annastacia Palaszczuková. Podle ní je třídenní uzávěra nutná, aby stát nemusel později vyhlásit delší opatření. Uzávěra se týká dvou milionů obyvatel Brisbane a jeho okolí.

Po oznámení uzávěry se v Brisbane vytvořily dlouhé fronty před obchody. Úřady vyzvaly obyvatele, aby nepropadali panice. Během uzávěry zůstanou obchody se základním zbožím otevřené. Zavřené budou bary, restaurace či kulturní zařízení.

Australská vláda se rozhodla zpřísnit pravidla pro cestující ze zahraničí. "Tento nový kmen (koronaviru) vykazuje mnoho neznámých a nejasností," uvedl australský premiér Scott Morrison. Cestující ze zahraničí se nově musí prokázat negativním testem při příjezdu do země. Pasažéři na domácích a mezinárodních spojích budou muset mít za letu nasazenou roušku. Počet povolených příjezdů do tří australských států je do poloviny února snížen o polovinu. Cestující ze zahraničí budou muset i nadále po příjezdu do země nastoupit na dva týdny do karantény.

Australská vláda také ohlásila, že počítá se začátkem očkování proti koronaviru v polovině února. Tamní lékový regulátor by podle odhadů vlády měl do konce měsíce schválit preparát od společností Pfizer a BioNTech. Austrálie chce koupit deset milionů dávek tohoto přípravku.

Austrálie, která má zhruba 25 milionů obyvatel, zaznamenala za epidemie zhruba 28.500 osob nakažených koronavirem, z nichž 909 zemřelo.