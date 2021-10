Na Tchaj-wanu hořel třináctipatrový věžák, 25 mrtvých a přes 50 zraněných

Záchranné a vyprošťovací práce na místě pokračovaly ještě dnes odpoledne místního času. Tchajwanští představitelé uvedli, že do nemocnice bylo převezeno 55 lidí, z nichž 14 nejevilo známky života. Na místě neštěstí bylo navíc nalezeno nejméně 11 těl, která byla dopravena rovnou do márnice.

V dolní části budovy byly kanceláře a obchody, od sedmého do 11. patra sloužil dům k rezidenčnímu bydlení. Mnoho pater bylo podle hasičů zničeno. Záchranné práce komplikuje stáří budovy, je z roku 1981, a sutiny, jež brání v přístupu do některých částí objektu.

۳ 53 killed and injured in Taiwan fire



At least nine people have been killed and 44 others injured in a fire at a 13-storey commercial building in the southern Taiwan port of Kaohsiung.



