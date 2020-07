Na vojenských základnách USA na Okinawě se šíří koronavirus

Podle agentury Kjódó to dnes oznámila vláda prefektury Okinawa s tím, že infikovaných je 61 příslušníků námořní pěchoty.

Americké ozbrojené síly okinawským úřadům sdělily, že uvedené případy nákazy se potvrdily od úterý do dneška na dvou základnách - Futenma a Camp Hansen. Oba tyto armádní objekty byly izolovány a byla v nich vyhlášena karanténa.

Dozens of U.S. Marines have been infected with the coronavirus at two bases on the southern Japanese island of Okinawa in what is feared to be a massive outbreak, Okinawan officials said Saturday, demanding an adequate explanation from the U.S. military.https://t.co/YmL6lp4bgw