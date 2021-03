Olympijské hry v Tokiu zřejmě budou, ale bez diváků ze zahraničí

Definitivní rozhodnutí by mělo podle médií padnout ještě v únoru po jednáních se zástupci Mezinárodního olympijského výboru, organizátory a vedením města.

Otevřená stále zůstává i otázka, zda budou mít přístup na soutěže alespoň domácí fanoušci a jaký by měl být případně jejich maximální povolený počet. Organizátoři už dříve uvedli, že o tom rozhodnou do března. Olympijské hry jsou po odložení z loňska na programu od 23. července.

Podpora pořádání olympijských her uprostřed pandemie koronaviru mezi Japonci v poslední době klesá. Podle průzkumu listu Jomiuri by v případě, že se OH uskuteční, bylo 91 procent respondentů pro minimální nebo vůbec žádnou účast fanoušků na soutěžích.