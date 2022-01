Organizátoři olympiády v Pekingu odhalili 72 případů koronaviru u personálu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Organizátoři zimních olympijských her v Pekingu dnes oznámili, že odhalili nákazu koronavirem u 72 lidí, kteří přicestovali do Číny, aby se podíleli na chodu her. U 171 sportovců ani u představitelů národních týmů, kteří dorazili do Číny ve stejném období, tedy od 4. do 22. ledna, se zatím žádný případ infekce virem SARS-CoV-2 nepotvrdil.