Po volbách v Kyrgyzstánu vypukly nepokoje, demonstranti osvobodili z vězení exprezidenta

Někteří demonstranti podle Reuters vtrhli do místního Bílého domu, v němž se nachází kancelář prezidenta Sooronbaje Žeenbekova a také parlament.

#Kyrgyzstan 🇰🇬: footage from inside the Kyrgyz parliament building in #Bishkek pic.twitter.com/RuwYguaWmY

Kromě toho přívrženci exprezidenta Atambajeva vysvobodili 64letou bývalou hlavu státu z vězení Výboru pro národní bezpečnost.

V pondělí v kyrgyzské metropoli Biškeku pokračovaly střety mezi demonstranty, kteří požadují zneplatnění nedělních parlamentních voleb, a policií. Tisícovky lidí demonstrují proti manipulacím s výsledky voleb.

People protesting the results of a parliamentary election in Kyrgyzstan broke into government and security headquarters and freed a former president from custody, local news websites said https://t.co/Vq0rKqYbok pic.twitter.com/V8ag1KMzjC