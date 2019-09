Pogromy proti muslimům? Kašmír prý připomíná Srebrenicu, Pákistán žádá vyšetřování OSN

"Obyvatelstvo okupovaného (státu) Džammú a Kašmír se obává toho nejhoršího. Chvěji se při myšlence zmínit tu pojem genocida, ale právě to musím učinit," prohlásil Kureší před Radou OSN pro lidská práva v Ženevě.

"Města, hory, pláně, opuštěná a traumatizovaná údolí v Džammú a Kašmíru připomínají Rwandu, Srebrenicu, Rohingy a pogrom v Gudžarátu. Schyluje se ke katastrofě," dodal ministr a podpořil rovněž výzvy vysokého komisaře OSN pro lidská práva k mezinárodnímu vyšetřování.

Talking to Indian Media in Geneva, FM SMQ calls Kashmir as “Indian State of Jammu & Kashmir”. This is a huge blunder! Should be immediately taken up! How can FM SMQ call Kashmir an ‘Indian State’ that too at Geneva! This is outrageous & incompetence - at the least! #Kashmir pic.twitter.com/gtrGUomun1