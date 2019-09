KLDR otestovala dalekonosný raketomet, Kim Čong-un osobně dohlížel

Zkouška zbraně se odehrála jen několik hodin poté, co Severní Korea uvedla, že je ochotna koncem září obnovit rozhovory se Spojenými státy o odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova.

Podle generálního štábu jihokorejské armády vypálila KLDR dvě neidentifikované střely krátkého doletu z jižní provincie Pchjongan namdo dnes ráno místního času. Střely mířily do vod na východním pobřeží.

"US intelligence officials and outside experts have concluded that the launchings downplayed by Trump as "very standard" have allowed #NorthKorea to test missiles with greater range and maneuverability that could overwhelm American defenses in the region."https://t.co/TKnO4Ct8Vd