Statečná Afghánka pomstila smrt rodičů, zastřelila dva bojovníky Tálibánu

S odvoláním na úřady v afghánské provincii Ghór, kde se incident minulý týden odehrál, o tom nyní napsal web BBC.

Příslušníci Tálibánu přišli do domu rodiny dívky, protože její otec podporoval vládu, uvedly místní úřady. Dívka, které může být zhruba 14 až 16 let, popadla rodinnou zbraň AK-47, dva útočníky zastřelila a další zranila. Fotografie mladé ženy se zbraní se začala v uplynulých dnech na internetu hojně šířit.

#Afghan teenage girl kills two #Taliban militants in retaliation for killing of parents https://t.co/03rgbqx32B #Afghanistan pic.twitter.com/1sP1D5TV4k