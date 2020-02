Střety Kazachů s "čínskými" muslimy: Počet mrtvých vzrostl, vyhlášen výjimečný stav

Útočníci zapálili několik desítek domů, poničili řadu obchodů a asi 20 aut. Zdravotnickou pomoc vyhledalo v Kazachstánu 140 lidí, v Kyrgyzstánu, kam po vypuknutí násilností uprchlo mnoho Dunganů, lékaři ošetřili dalších 25 lidí. Kazašské ministerstvo vnitra dnes uvedlo, že násilnostem předcházel konflikt na silnici ohledně toho, kdo má komu dát přednost. Napětí přiživovaly agresivní komentáře na sociálních sítích.

RFE/RL na svých internetových stránkách uvádí, že kazašské úřady kvůli obavám, že se může zvednout nová vlna násilí, v oblasti v sobotu večer vyhlásily výjimečný stav.

Několik Kazachů této rozhlasové stanici řeklo, že Kazaši mají dlouhodobě pocit křivdy kvůli úspěchům místních Dunganů v podnikání a obchodu. Ve vsi Masanči, kterou násilnosti v pátek zasáhly nejsilněji, tvoří Dungani většinu obyvatelstva. Jejich rodinám patří mnoho tamních firem.

Yesterday in the village of Masanchi was a big conflict between the residents of Kazakhstan.

I commiserate with families whose relatives suffered.#Kazakhstan #conflict