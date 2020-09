Střílejte pašeráky drog, nařídil celníkům filipínský prezident Duterte

Duterte vytrvale popírá, že by nařizoval mimosoudní popravy obchodníků s drogami, opakovaně jim však hrozil smrtí. On i filipínská policie, jež stojí v čele Duterteho protidrogové kampaně, tvrdí, že většina podezřelých byla zabita poté, co sama na strážce pořádku zaútočila.

Filipínský prezident informoval o pokynu šéfovi celní správy Reyi Guerrerovi během pondělního televizí přenášeného zasedání vlády, které se věnovalo především boji s pandemií covidu-19. Guerrero osobně přítomen nebyl, Duterte nicméně sdělil, že se s ním o této záležitosti nedlouho předtím bavil ve svém prezidentském sídle.

Duterte předtím schválil Guerrerovu žádost o vybavení celníků palnými zbraněmi. "Schválil jsem nákup palných zbraní a vy jste dosud nikoho nezabili? Řekl jsem mu: 'Seberte se'," uvedl Duterte. "Řekl jsem mu to narovinu: 'Drogy stále tečou do země.' Chci, abyste zabíjeli (...) Tak či onak vás podpořím a vy nepůjdete do vězení. Pokud jde o drogy, bude střílet a zabíjet. Taková je dohoda," řekl Duterte bez bližších podrobností.

Podle AP bylo v rámci Duterteho protidrogového tažení zabito kolem 5700 povětšinou chudých lidí podezřelých z obchodu s drogami, proti čemuž protestují západní vlády i lidskoprávní organizace. Mezinárodní trestní soud (ICC) vede v této věci vyšetřování pro možné zločiny proti lidskosti.