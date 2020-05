Thajsko nemá poprvé po dvou měsících žádný nový případ koronaviru

Thajská vláda nadále vyzývá občany, aby nosili roušky, dbali na hygienu a společenský odstup. Oblasti s přetrvávajícím rizikem infekce zahrnují metropoli Bangkok a okolní provincie, jakož i jih Thajska, kde se v posledních několika týdnech vyskytl větší počet případů, sdělil mluvčí vládního střediska pro zvládání epidemie nemoci covid-19.

Thajsko je oblíbeným cílem zahraničních turistů. Thajský turistický úřad tento týden uvedl, že jejich počet by mohl letos kvůli koronavirové krizi klesnout téměř o dvě třetiny na 14 milionů, tedy na nejnižší úroveň od roku 2006.

Thajsko údajně nyní zvažuje, že by pro zahraniční turisty otevřelo vymezené oblasti. Znamenalo by to, že by návštěvníci byli de facto uzavřeni na jednom místě, například na některém z ostrovů, napsal zpravodajský server CNN.