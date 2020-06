Turista na Bali spadl do studny, uvězněný čekal na pomoc šest dní

Záchranou byl 29letému Robertsovi Jacobovi Matthewsovi místní farmář, který v sobotu z téměř prázdné studny uslyšel slabé volání o pomoc. Informoval o tom ostatní obyvatele jihobalijské vesnice Pecatu a muži hodil lano, Matthews se však nemohl vyšplhat nahoru kvůli svým zraněním.

Turistu proto vytáhli až přivolaní záchranáři, kteří ho odvezli do nemocnice, informuje BBC.

A British man who fell into a well on the Indonesian island of #Bali has been rescued after six days.



Jacob Roberts, 29, broke his leg after falling into the 4m-deep well in Pecatu village while being chased by a dog, said AFP quoting local authorities. pic.twitter.com/PfYm6CTKhX