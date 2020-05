Úřady ve Wu-chanu tajily pravdu, tvrdí "hrdina SARS", který varoval před koronavirem

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Zhong Nanshan je čínský lékař, které vstoupil do historie hned dvakrát. Za zásluhy v dřívější epidemii si vysloužil přezdívku "hrdina SARS", stejnou měrou se ale poradce čínské vlády pustil i do boje s novým typem koronaviru. Byl to právě Zhong, kdo jako první upozornil svět, že covid-19 se přenáší mezi lidmi. A nyní tvrdí, že úřady ve Wu-chanu o koronvairu tajily pravdu.